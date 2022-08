Wypadek w Chorwacji. Właściciel biura podróży: "Nie organizowałem wyjazdu". Wini zakonnicę

Mazowiecki urząd marszałkowski ustalił, że biuro podróży "U Brata Józefa", które zorganizowało pielgrzymkę do Medjugorie, działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Prokuratura wszczęła śledztwo, a właściciel firmy twierdzi, że to nie on organizował wyjazd, lecz siostra zakonna.

