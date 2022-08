Dolnośląskie. Zakaz połowu ryb na odcinku Odry. Przyjęto pilną uchwałę

Wniosek o podjęcie takiej uchwały do zarządu województwa dolnośląskiego wpłynął od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Śnięte ryby w Odrze. Zarząd województwa zakazuje połowu

Uchwała, którą przyjął w trybie pilnym zarząd województwa dolnośląskiego, zakazuje połowu ryb na dolnośląskim odcinku Odry. Przepisy mają obowiązywać do 30 września.

"Działanie to ma przede wszystkim chronić ludzi przed możliwym niebezpieczeństwem spowodowanym spożyciem ryb wyłowionych z rzeki, ale również ochroną gatunków ryb, które żyją w Odrze"- napisano w treści dokumentu.

Odra zatruta. Katastrofa ekologiczna na rzece. Co wiemy?

W oficjalnym komunikacie biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego czytamy też apel "do mieszkańców regionu o niewchodzenie do rzeki, niekąpanie się w niej oraz niedopuszczanie do wchodzenia do wody przez zwierzęta".

"Odra jest sercem i symbolem Dolnego Śląska, przebiega przez cały nasz region. To wielkie bogactwo przyrodnicze, ale również wielki potencjał turystyczny i rekreacyjny. Obecna sytuacja, która ma miejsce w rzece, jest katastrofą ekologiczną" - piszą urzędnicy.

Skąd pochodzi zanieczyszczenie chemiczne rzeki? To wyjaśniają państwowe służby - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie oraz podlegające Wojewodzie Dolnośląskiemu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu

Katastrofa ekologiczna w Odrze

Już 26 lipca martwe ryby w Odrze zauważono w Lipkach, na granicy woj. opolskiego i dolnośląskiego, 30 lipca o podobnym problemie zaalarmowano w Oławie, 5 sierpnia - w Głogowie.

Odra umiera na naszych oczach [ZDJĘCIA]

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pierwsze zgłoszenie otrzymali dwa dni później, w czwartek 28 lipca. Problem dotyczy m.in. Dolnego Śląska. Śnięte ryby widziano m.in. w Głogowie, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim, Zielonej Górze, a nawet we Wrocławiu. Śnięcia ryb zaobserwowano również w woj. lubuskim. Znaleziono też martwego bobra.

W środę Szef Wód Polskich przekazał, że w Odrze w okolicach Krosna Odrzańskiego znaleziono tylko kilka padłych ryb, więc można przypuszczać, że zanieczyszczenie dalszych odcinków rzeki nie będzie groźne.

