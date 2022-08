Pogoda na dziś - piątek 12 sierpnia. Powrót upału do 30 st. Na wschodzie deszcz i burze

Pogoda na piątek przyniesie nam ocieplenie. W wielu regionach maksymalna temperatura powietrza wyniesie nawet 30 stopni Celsjusza. Gdzieniegdzie możliwe będą też burze.

Pogoda na dziś - piątek 12 sierpnia. Wróci upał do 30 stopni

Jak wspomnieliśmy, czeka nas ciepły piątek z wysoką temperaturą powietrza, w wielu regionach nawet upalną. Najchłodniej będzie w Rzeszowie i Krakowie - tam kolejno 23 i 24 stopnie Celsjusza. 26 stopni mogą natomiast spodziewać się mieszkańcy Katowic, Kielc i Lublina.

28 stopni Celsjusza w Opolu, a 29 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Najcieplej, bo 30 stopni Celsjusza, będzie w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Suwałkach, Szczecinie, Toruniu i Warszawie.

Pogoda na dziś - piątek 12 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - piątek 12 sierpnia. Burze w centrum i na wschodzie

W piątek przelotny deszcz może wystąpić od samego rana lokalnie we wschodnich regionach. W kolejnych godzinach możliwe będą jednak burze. Jak wskazuje IMGW, zagrzmi w centrum i na wschodzie, ale przede wszystkim na Lubelszczyźnie. Przewiduje się opady deszczu do 10 mm, w województwie lubelskim do 15 mm. Punktowo (na krańcach wschodnich) spadnie też grad. Wiatr powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

W północnej, środkowej i zachodniej części Polski przez większość dnia przewiduje się korzystne warunki biometeorologiczne. Z kolei na południu i południowym wschodzie biomet będzie początkowo obojętny, by później zmienić się w niekorzystny - wynika z informacji na stronie biometeo.imgw.pl.

