Z nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że pomnik Jezusa ma mierzyć aż 18 metrów. Ponadto u stóp figury mają znaleźć się rzeźby dwóch siedzących orłów.

Najwyższy pomnik Jezusa w Polsce powstanie w Bydgoszczy? Figura ma mieć 18 metrów

Wniosek w sprawie postawienia 18-metrowej figury Jezusa wpłynął już do wydziału administracji budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Odpowiednie dokumenty złożyła parafia Matki Bożej Fatimskiej, znajdująca się przy ul. Ogrody na Wyżynach. Proboszczem tego kościoła jest natomiast ksiądz Józef Orkowski,

Urzędnicy z Bydgoszczy uważają, że figura Jezusa będzie najwyższym pomnikiem w całym mieście. O ile oczywiście ten ogromny monument w ogóle powstanie. Realizacja pomysłu stoi pod znakiem zapytania, ponieważ na budowę pomnika składają się... wierni.

Pomnik Jezusa w Świebodzinie nie jest najwyższym takim pomnikiem na świecie

18-metrowy pomnik Jezusa z Bydgoszczy nie będzie jednak pierwszą tak ogromną figurą sakralną w Polsce. Nie będzie też najwyższym monumentem Jezusa w Polsce - tytuł ten należy do figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie (woj. lubuskie), która mierzy aż 36 metrów (33 metrów samej figury i 3 metry pozłacanej korony na głowie Jezusa).

Statua w Świebodzinie jest drugą co do wysokości rzeźbą Jezusa Chrystusa na świecie. Najwyższa jest figura ustawiona w miasteczku Encantado - najbardziej wysuniętym na południe brazylijskim stanie Rio Grande do Sul. Pomnik ten ma 43 metry wysokości. Prace ruszyły w 2019 roku i były finansowane przez lokalne firmy.