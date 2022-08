Pogoda na dziś - czwartek 11 sierpnia. Na południu możliwe burze i grad. Wiatr do 60 km/h

Pogoda w czwartek zapowiada się ciepło w całej Polsce. Przez południową część kraju przemieszczać się będzie ośrodek niżowy zasobny w wilgotne masy powietrza. Może on spowodować przelotne opady deszczu, a nawet burze.

Pogoda na dziś - czwartek 11 sierpnia. Ciepło w całym kraju

Czwartek 11 sierpnia zapowiada się ciepło w całej Polsce. Maksymalna temperatura powietrza będzie oscylować wokół 25 stopni Celsjusza. Najmniej kresek na termometrach (24 stopnie Celsjusza) zobaczymy w Katowicach, Kielcach i Rzeszowie. O jeden stopień cieplej (25 stopni) będzie natomiast w Białymstoku, Krakowie i Lublinie.

26 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy Łodzi, Opola i Warszawy. Z kolei do 27 stopni temperatura wyniesie w Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu. Najcieplej będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Suwałkach, Szczecinie i Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - czwartek 11 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - czwartek 11 sierpnia. Na południu możliwe burze

Jak pisaliśmy, przez południowe regiony w czwartek przejdzie ośrodek niżowy, który spowoduje przelotne opady deszczu, a także burze. "Słabe warunki kinematyczne preferować będą głównie izolowany charakter burz, które to przemieszczać się będą w kierunku zachodnim lub południowo-zachodnim" - piszą synoptycy IMGW. Prognozowane burze widać również na mapce pogodowej w serwisie windy.com. Dotkną one szczególnie południowo-wschodnich regionów.

W trakcie burz spadnie 5-10 mm opadu, lokalnie do 15 mm. Spodziewane są również opady gradu o średnicy do 2 cm. Wiatr powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

