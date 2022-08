Leśnicy z Nadleśnictwa Lutowiska (woj. podkarpackie) twierdzą, że radykalni ekoaktywiści zastawili na nich śmiertelną pułapkę. Na drzewach planowanych do pozyskania zauważyli bowiem powbijane gwoździe. "Gdy piła zahaczy o taki gwóźdź, może on zabić. Śmierć grozi też pracownikom tartaku, do którego trafi drewno z powbijanym metalem" - podkreślają Lasy Państwowe. Dodają, że sprawa trafiła na policję.

