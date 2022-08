Wrocław. Pijana 20-latka w oknie życia. "Nawet dla takiego miejsca nie ma poszanowania"

W oknie życia, które znajduje się we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) przy ulicy Rydygiera, do tej pory znalazło się 18 dzieci w ciągu 13-letniej działalności. Coraz częściej zdarza się jednak, że okno życia jest okradane z niezbędnych sprzętów dla noworodków, a nawet znajdują się tam pijani przechodnie.



Wrocław. Okno życia jest nieustannie dewastowane i okradane

Siostra Macieja Miozga przekazuje, że w ciągu tygodnia dochodzi nawet do kilku aktów kradzieży. - Zabierają materace, śpiworki. W tamtym tygodniu chłopak wyciągnął całe łóżeczko, taką wanienkę. Pewnie dla zabawy. Potem zostawił ją na chodniku - cytuje siostrę Wirtualna Polska. Skradzione wyposażenie trudno jest znaleźć, ponieważ są to rzeczy, które mieszczą się w niewielkim oknie życia. Zdarza się również, że są tam zostawiane butelki po alkoholu.

Zakonnice znalazły tam również pijaną 20-latkę, która weszła do okna życia, aby zrobić sobie zdjęcie, a następnie się w nim zatrzasnęła. Zniszczyła znajdujący się tam sprzęt oraz ubrudziła butami ścianę. Wezwano policję i oszacowano straty na kwotę 500 złotych.

- Przedtem nie było kradzieży i wchodzenia do środka. Nie rozumiem kompletnie takich żartów dorosłych przecież ludzi. Gdy coś zniszczą, ciężko nam tak szybko wyremontować to miejsce, które musi być czynne cały czas. Nawet dla takiego miejsca nie ma poszanowania - przekazuje boromeuszka. W oknie życia nie można zainstalować kamery ze względu na anonimowość, którą to miejsce musi zapewnić rodzicom zostawiającym tam dzieci. To utrudnia więc schwytanie osób, które nieustannie dewastują to miejsce.

