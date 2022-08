Pogoda na dziś - środa 10 sierpnia. Wyż Oscar nad Polską. Możliwe opady i lokalne burze

Środa 10 sierpnia będzie wyjątkowo pochmurna, a miejscami pojawią się liczne opady deszczu. Najniższa temperatura będzie w Bieszczadach - tam jedynie 22 st. C. Nad morzem nieco cieplej, około 24 st. C. W centrum kraju i na zachodzie termometry wskażą nawet 29 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, jedynie w trakcie burz możliwe porywy do 55 km/h.

Pogoda na dziś - środa 10 sierpnia. Korzystne warunki biometeorologiczne

Wielocentryczny wyż Oscar kształtuje pogodę w całym kraju. Przez cały dzień spodziewane jest małe zachmurzenie na północy oraz umiarkowane na południu kraju, gdzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w całym kraju. Wilgotność powietrza może wynieść do 50 proc. na zachodzie oraz 70 proc. na Podkarpaciu. W Polsce zachodniej i południowo-zachodniej będziemy odczuwać wysokie temperatury, natomiast w pozostałych regionach zapanuje komfort termiczny - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - środa 10 sierpnia. Najcieplej na zachodzie kraju

W środę termometry w całym kraju pokażą powyżej 20 st. C. Upalnie będzie jedynie w Zielonej Górze, Poznaniu czy Szczecinie, gdzie temperatura może wynieść powyżej 26 st. C. Nieco chłodniej będzie we Wrocławiu oraz w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Warszawie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Białymstoku czy Lublinie - termometry wskażą tam około 23 st. C. Najchłodniej w środę będzie w Gdańsku - nieco ponad 20 st. C. Z każdym kolejnym dniem temperatura w całym kraju będzie wzrastać do nawet ponad 30 st. C.

