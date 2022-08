Sosnowiec. Mężczyzna wrzucił psa do wody, inni się przyglądali. Do akcji wkroczył operator monitoringu [WIDEO]

Do zdarzenia doszło we wtorek 2 sierpnia przed północą na terenie kąpieliska Stawiki. Operator miejskiego monitoringu zawiadomił straż miejską, że grupa mężczyzn urządziła sobie libację na pomoście. Mieli ze sobą psa.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Andrzej Elżanowski: Kary za znęcanie się nad zwierzętami i nad ludźmi powinny być porównywalne

Prezydent Sosnowca udostępnił nagranie, na którym widać, jak pijany mężczyzna wrzuca psa do wody. "To idiotyzm, bandytyzm"

Gdy strażnicy byli już w drodze, operator zauważył, że psu grozi niebezpieczeństwo. Jeden z mężczyzn nagle chwycił zwierzę i wrzucił do wody. Operator zareagował natychmiast. Gdy przez system nagłaśniający powiadomił grupkę, że wkrótce przyjedzie straż, spłoszeni mężczyźni wyłowili zwierzaka i uciekli.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Całe zajście widać na nagraniu, które pokazał na Facebooku Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. "Brakuje mi słów! Jakiś dzban wrzucił bezbronnego psiaka do Stawików, a grupka 'kolegów' przyglądała się" - napisał.

Chęciński dodał w rozmowie z TVN24, że urzędnicy zabezpieczyli nagrania z kamer w innych częściach miasta. Przeanalizowali trasę mężczyzn z pomostu i zauważyli, że pies cały czas był z nimi. - Niestety, bo jeśli ktoś tak traktuje psa, to jak traktuje rodzinę? Sam od niedawna mam psa i nie rozumiem, jak można zrobić coś takiego, przecież to rodzina. Nie wiem, jak to określić. To idiotyzm, bandytyzm - podkreśla.

Dmuchana łódź pękła pod Orbanem. Premiera Węgier uratował dziennikarz

Sosnowiec. Pies wrzucony do wody. Policja szuka sprawcy

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu podaje z kolei, że dzięki informacji przekazanej przez operatora, wszczęte zostało postępowanie w tej sprawie. "Na podstawie gromadzonych informacji będzie możliwa ocena, czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Jeśli okaże się, że tak - sprawcy może grozić do trzech lat więzienia" - czytamy w komunikacie.

Sosnowieccy policjanci przypominają, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem karnym, ściganym z urzędu, za popełnienie którego można trafić do więzienia na trzy lata. Jeśli zaś znęcanie wiąże się ze szczególnym udręczeniem, maksymalny wymiar kary wynosi nawet 5 lat.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>