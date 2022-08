Biskup Marek Mendyk wydał nowe oświadczenie. Zaprzecza zarzutom o molestowanie

W weekend "Newsweek" opublikował rozmowę z byłym klerykiem Andrzejem Pogorzelskim, w której mężczyzna oskarżył jednego z obecnych biskupów o molestowanie. Powiedział, że gdy miał osiem lat napastował go ówczesny ksiądz z Głuszycy - Marek Mendyk. Duchowny pełni teraz funkcję biskupa świdnickiego.

REKLAMA

- Przyjechał do mnie z ostatnim namaszczeniem. Byliśmy sami w sali szpitalnej. Pytał mnie o różne rzeczy, jak się czuję, czego się boję. W końcu złapał moją rękę w swoją i przysunął mi do majtek. Zaczął mnie dotykać. Zawstydziłem się, schowałem głowę w poduszkę, a on mówił, że było źle, bardzo źle, ale będzie dobrze. Teraz będzie już dobrze, ale muszę być dobrym chłopcem i wszystko zatrzymać dla siebie, bo to może wrócić - powiedział były kleryk.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Andrzej Pogorzelski zaznaczył, że wówczas nikomu o tym nie wspomniał, bo był dzieckiem. Zdecydował się mówić o tym głośno teraz, choć sprawa się już przedawniła, ponieważ "dopiero dziś widać skalę krzywdy wyrządzonej przez Kościół, ile jest ofiar przemocy seksualnej, które płacą bardzo wysoką cenę".

Biskup świdnicki oskarżony o molestowanie ośmiolatka. Chce sam wyjaśnić sprawę

Biskup Marek Mendyk wydał w poniedziałek oświadczenie tej sprawie. "Wobec wywiadu, jaki pojawił się w dzisiejszym wydaniu tygodnika NEWSWEEK, oświadczam z całą stanowczością, że zawarty tam zarzut molestowania jest nieprawdą. Nie godzę się, aby kłamstwa, pomówienia formułowane pod moim adresem były także powielane przez inne media. Całą sprawę przekazuję odpowiednim prawnikom, a od Pana, który - być może pod wpływem innych formułował takie oskarżenia, żądam publicznego przeproszenia".

We wtorek na stronie internetowej diecezji świdnickiej pojawił się kolejny komunikat.

Zobacz wideo Terlikowski o raporcie ws. Pawła M.: Chcieliśmy oddać głos pokrzywdzonym

Duchowny poinformował, że w związku z zarzutami zwrócił się z prośbą do metropolity wrocławskiego "o podjęcie przewidzianych prawem kanonicznym działań, mających na celu zbadanie i wyjaśnienie sprawy". "Poinformowałem o tym także Nuncjaturę Apostolską w Polsce" - przekazał biskup.

"Ponownie oświadczam, że formułowany wobec mnie zarzut jest nieprawdą. Równocześnie deklaruję pełną gotowość współpracy z władzami kościelnymi oraz organami państwowymi w celu wyjaśnienia zarzutu" - oświadczył Marek Mendyk.