Policja z Wodzisławia Śląskiego udostępniła zdjęcie 17-letniej Wiktorii Malinowskiej, która uciekła z domu po kłótni z mamą. Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały nastolatkę, by zgłosiły to do najbliższej komendy.

