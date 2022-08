Nietypowy widok spotkał mieszkańców Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie, powiat poznański). O sprawie poinformowała w poniedziałek 8 sierpnia lokalna straż miejska za pośrednictwem mediów społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak się zachować, gdy spotka się dzikie zwierzę?

Murowana Goślina. Straż miejska otrzymała nietypowe zgłoszenie: "Ogrodowe MMA"

"Zaniepokojeni właściciele działki rekreacyjnej zadzwonili do straży miejskiej, że w ich ogrodzie przebywa niebezpieczny wąż. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali widok jak na zdjęciach: zaskroniec walczył z ropuchą. Płaza i gada pozostawiono w spokoju. Wynik walki nie jest nam znany" - napisała na Facebooku straż miejska z Murowanej Gośliny, określając całe zajście jako "ogrodowe MMA".





Więcej aktualnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lublin. Korzystał z toalety. Spadł na niego wąż

Wielkopolska. Napotkali w swoim ogrodzie na nietypowy widok: zaskroniec walczył z ropuchą

Zaskroniec to gatunek niejadowitego węża. Gad ten występuje na terenie prawie całej Europy, preferuje wilgotne siedliska - stąd często spotkać można go w pobliżach jezior czy lasów. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznym żółtym lub pomarańczowym plamom zlokalizowanym za "skroniami", dzięki którym łatwo go rozpoznać. Reszta ciała zwierzęcia jest w odcieniach szarości. Głównym pożywieniem zaskrońców są żaby, choć polują one także na inne płazy. Swoją zdobycz węże te pożerają żywcem.

Warto pamiętać, że w Polsce zaskrońce znajdują się pod częściową ochroną gatunkową. Do 2014 roku były natomiast objęte ochroną ścisłą.

Bydgoszcz. Wąż wystraszył klientów Żabki. Interweniowała straż miejska