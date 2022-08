Mazowieckie. Na plaży w Ciszycy znaleziono szczątki. "Najprawdopodobniej ludzkie"

Podczas wypoczynku na niestrzeżonej plaży pod Konstancinem-Jeziorną (woj. mazowieckie), plażowicze natrafili na szczątki. Jak przekazali policjantom, mogą one prawdopodobnie należeć do człowieka. Funkcjonariusze, którzy przybyli na plażę, zabezpieczyli je i przekazali do Zakładu Medycyny Sądowej. Teraz jest ustalana tożsamość ofiary.



Mazowieckie. Na plaży w Ciszycy prawdopodobnie odkryto ludzkie szczątki

Szczątki na plaży w Ciszycy zostały znalezione w niedzielę 7 sierpnia po godz. 15. Rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie asp. Magdalena Gąsowska przekazała, że prawdopodobnie mogą one należeć do człowieka. Wszelkie dalsze czynności w tej sprawie będą teraz prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Piasecznie.

- Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej - dodała Gąsowska. Plażowicze natychmiast skontaktowali się ze służbami, które od razu zabezpieczyły wszystkie znalezione szczątki.

Mazowieckie. Trwa ustalanie tożsamości ofiary

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl, że funkcjonariusze policji zabezpieczyli na miejscu około kilkunastu sztuk kości. Aktualnie eksperci zakładu medycyny sądowej zajmą się dokładnym ustaleniem, do kogo należały znalezione na plaży szczątki. Śledczy sprawdzą również, czy możliwe jest określenie okoliczności śmierci ofiary na podstawie uzyskanych materiałów - informuje portal piasecznonews.pl.

