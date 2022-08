Wypadek autokaru w Chorwacji. Rzecznik MZ: "Dwie osoby w stanie krytycznym". 13 rannych wróci do kraju

Zobacz wideo Jak udzielać pierwszej pomocy? Policjanci tłumaczą krok po kroku

W sobotę na autostradzie w Chorwacji polski autokar wiozący pielgrzymów do Medjugorie zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Na pokładzie było 42 pasażerów i dwóch kierowców - 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne.

REKLAMA

Wypadek autokaru w Chorwacji. W środę 13 osób wróci do Polski

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z TVN24 przekazał, że w środę na pewno do Polski zostanie przetransportowanych 13 osób poszkodowanych w wypadku. - Była wątpliwość co do czternastej osoby, czy ona przyleci, czy będzie mogła być transportowana do Polski. Jednak lekarze chorwaccy twierdzą, że raczej nie przyleci - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

- Zdecydowaliśmy też, że nie będą leciały dwa samoloty. Wojsko nam da samolot z obsługą, poleci nim zarówno przedstawiciel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak i Polskiej Misji Humanitarno-Medycznej. I lecimy po 13 pacjentów, co ważne, w stanie stabilnym. Jedni są w stanie cięższym, inni w lżejszym, ale wszyscy są w stanie stabilnym, czyli nie wymagają intensywnej opieki medycznej - podkreślił rzecznik resortu zdrowia, dodając, że samolot będzie wyposażony w specjalne miejsca, na których będzie można przetransportować rannych w pozycji leżącej.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Zlecenie z Moskwy. Mieli zabić ministra obrony Ukrainy i głównego dowódcę

"Dwóch pacjentów wciąż mamy w stanie krytycznym"

Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił także, gdzie następnie trafią poszkodowani. - Jedna osoba musi trafić do Krakowa na szereg operacji, część osób poleci do Poznania, część zostanie w Warszawie i tu zostanie rozdysponowana między szpitale. Większość osób wciąż wymaga opieki i to jest opieka ortopedyczna. Te osoby mają szereg złamań, często z urazami kręgosłupa - podkreślił.

Jak dodał, strona polska jest w stałym kontakcie z Chorwatami. - Niestety dwóch pacjentów wciąż mamy w stanie krytycznym i najbliższe doby będą decydujące. Jeżeli będzie możliwość przewiezienia kolejnych osób, to będziemy organizowali kolejne transporty - zapowiedział.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, że samolot po 13 polskich pacjentów wystartuje w środę o godz. 10:00 rano, a późnym popołudniem powinien być z powrotem w Polsce.

Pentagon uspokaja, MSZ Tajwanu ostrzega: Chiny przygotowują się do inwazji