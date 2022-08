Pogoda na długi weekend. Wyż Oscar nad Polską, będzie wyjątkowo upalnie. Ponad 30 st. C

Długi weekend będzie w tym roku wyjątkowo słoneczny i upalny. Już od środy 10 sierpnia temperatury w całym kraju zaczną rosnąć. Każdy kolejny dzień będzie coraz cieplejszy, a w nadchodzący weekend przypadnie największa fala upałów. Ochłodzenie nastąpi dopiero w środę 17 sierpnia.



Pogoda. Upały powrócą w połowie tygodnia. IMGW publikuje mapę zagrożeń

Pogoda w długi weekend sierpniowy 2022. Z każdym dniem będzie cieplej

W piątek temperatura może wynieść na zachodzie kraju nawet 32 st. C., natomiast na wschodzie 30 st. C. Nieco chłodniej będzie nad morzem oraz na obszarach podgórskich, gdzie termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Będzie pogodnie, bez opadów. W sobotę pojawią się większe zachmurzenia, a we wschodniej Polsce oraz na południu wystąpią przelotne opady deszczu. Nad morzem, na północnym wschodzie oraz na południu maksymalna temperatura wyniesie 23 st. C, natomiast na zachodzie wzrośnie do 31 st. C. Wiatr w całym kraju będzie umiarkowany. W niedzielę więcej chmur pojawi się jedynie na północy kraju. Wystąpią tam również przelotne opady deszczu. W całej Polsce będzie jednak bardzo ciepło, a nawet upalnie. Na północnym wschodzie temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C do 32 st. C na zachodzie i południowym wschodzie.

Pogoda w dzień wolny 15 sierpnia. Termometry wskażą nawet 32 st. C

Pogoda w poniedziałek 15 sierpnia, który jest dniem wolnym od pracy, będzie iście wakacyjna. Osoby, które chcą wykorzystać długi weekend na odpoczynek, na pewno będą zadowolone. Temperatura w większości kraju wyniesie około 30 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry wskażą 32 st.C. Najchłodniej będzie na krańcach południowych, tam maksymalna temperatura może wynieść 21 st. C. We wtorek będzie jeszcze cieplej, ponieważ w całej Polsce termometry wskażą nawet 34 st. C - przekazują synoptycy IMGW.