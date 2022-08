Gdzie jest burza? Polska pod wpływem wyżu znad Wielkiej Brytanii. Uwaga na porywy wiatru

Noc z poniedziałku na wtorek (z 8 na 9 sierpnia) przebiegła spokojnie. Na terenie kraju nie doszło do żadnych niebezpiecznych zjawisk. Wtorkowy dzień także zapowiada się spokojnie, choć na terenie kraju możliwe będą delikatne wyładowania atmosferyczne.

Gdzie jest burza? Polska jest pod wpływem klina wyżu znad Wielkiej Brytanii

Według ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek słabe burze mogą wystąpić na północnym wschodzie kraju. "Polska jest pod wpływem klina wyżu znad Wielkiej Brytanii, jednak nad północno-wschodnią Polską zaznaczy się obecność górnej zatoki niżowej. Jej obecność wspomagać będzie ruchy pionowe i rozwój konwekcji, który objawiać się będzie głównie poprzez przelotne opady deszczu" - czytamy w komunikacie na stronie Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Jak czytamy, lokalnie mogą wystąpić słabe burze z opadem do 5-10 mm. Do tego możliwe będą także porywy wiatru wynoszące do 50-55 km/h. Zdaniem ekspertów "w nocy nie będzie warunków do rozwoju burz nad Polską".



Pogoda na wtorek. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni Celsjusza

Wtorek będzie dniem dość ciepłym i pogodnym. Temperatura powietrza w całym kraju przekroczy 20 stopni. Najchłodniej będzie w okolicach Trójmiasta i Białegostoku - tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Na 23 stopnie liczyć mogą mieszkańcy Olsztyna, Warszawy, Łodzi, Kielc i Lublina, natomiast 24 - Szczecina, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa i Rzeczowa. Najcieplej zapowiada się natomiast na południowym zachodzie kraju. W ZIelonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu temperatura powietrza może wynieść we wtorek nawet 25 stopni.

