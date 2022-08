We wtorek temperatura w całym kraju będzie plasowała się na poziomie od 21 do 26 stopni. Poza tym we wszystkich regionach będzie można liczyć na dużo słońca.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Temperatura. Najcieplejszy wtorek czeka mieszkańców zachodniej Polski

Najniższa temperatura, do 21 stopni, zapowiadana jest w Gdańsku i Białymstoku. Dwa stopnie więcej prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i śląskim. Maksymalnie do 24 stopni w ciągu dnia zobaczą na termometrach mieszkańcy Krakowa, Opola, Bydgoszczy i Szczecina. W województwie wielkopolskim i dolnośląskim będzie do 25 stopni. Najcieplejszy dzień przewidywany jest natomiast w województwie lubuskim. Tam może być do 26 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 9 sierpnia gazeta.pl

Przeczytaj więcej aktualnych informacji pogodowych na stronie głównej Gazeta.pl.

"Szlak tornad" w Polsce? 90 lat temu wiało z prędkością 417 km/h

Opady. Bardzo duże rozpogodzenia, ale miejscami może spaść słaby deszcz

We wtorek 9 sierpnia pogoda będzie podobna do tej, która miała miejsce w poniedziałek. W większości kraju niebo będzie bezchmurne, a słońce dodatkowo sprawi, że odczuwalna temperatura będzie wyższa. Duże znaczenie w tej kwestii ma też wiatr, który nie będzie zbyt porywisty. W całej Polsce będzie wiało w porywach do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę. Mimo niewielkiego zachmurzenia, lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Największe prawdopodobieństwo występuje w województwie kujawsko-pomorskim. Słaby deszcz spadnie także we wschodnich województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim czy lubelskim. Na Podlasiu mogą wytworzyć się słabe burze.