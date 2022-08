Igor Tuleya wciąż nie może orzekać. Niedługo po przywróceniu sędziego do pracy rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab uchylił decyzję w tej sprawie. "Zdumiewa, a także oburza forma i sposób, w jaki nominaci Zbigniewa Ziobry decydują o losie sędziego Rzeczypospolitej" - ocenia Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" . "To co się dzieje z sędzią Tuleyą, to dość czytelna rozgrywka w obozie władzy" - komentuje z kolei mecenas Michał Wawrykiewicz.

