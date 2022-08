Iława. Dziewczynki wyłowiły z jeziora dziwny kamień. "To skarb. Zabytek sprzed 5000 lat"

Siedmioletnia Miriam Ostapczuk bawiła się z siostrami na brzegu jeziora Jeziorak w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). Dziewczynka znalazła tam nietypowy, duży, żółty kamień i postanowiła zabrać go do domu. Jej babcia - Maria Poniewierska - od razu rozpoznała, że znalezisko nie jest dziełem natury, lecz człowieka. - Przypominał mi narzędzia, jakie w czasach PRL wydobywałam w ramach "zerowych" praktyk studenckich na pradziejowym cmentarzu w Kietrzu pod Głubczycami - powiedziała dziennikarzom TVN24.

Iława. Krzemienny grot na brzegu jeziora. Może mieć nawet 5 tysięcy lat

Przypuszczenia, że nie jest to zwyczajny kamień, potwierdził chrześniak pani Marii - absolwent archeologii. Tajemniczy przedmiot oddali w ręce pełnomocnika burmistrza Iławy ds. przestrzeni publicznej i archeologa, Wiesława Skrobota.

- Dziwny kamień to krzemienny grot liściowaty, pochodzący najprawdopodobniej z młodszej epoki kamienia, czyli z neolitu, a więc sprzed ok. 4500-5000 lat - wyjaśnia ekspert na stronie Urzędu Miasta Iławy. - Na podstawie wstępnej analizy porównawczej grot ten można powiązać z kulturą pucharów lejkowatych lub też - co może bardziej prawdopodobne - z kręgiem tzw. kultur ceramiki sznurowej. Interesujące ślady osadnictwa przedstawicieli tego kręgu kulturowego znane są między innymi z badań cmentarzyska kurhanowego w Babiętach Małych koło Susza - dodał.

Grot ma utrąconą dolną część - tzw. trzonek - co utrudnia nieco doprecyzowanie szczegółowej chronologii i przynależności kulturowej. Zabytek zostanie teraz zbadany przez specjalistów zajmujących się wytworami krzemiennymi epoki kamienia.

"Mimo iż grot na pozór nie robi wrażenia, a jego rozmiary nie są imponujące, odkrycie to otwiera nowy rozdział w badaniach nad najdawniejszymi dziejami Iławy i Jezioraka" - uważają iławscy urzędnicy. O tym, dokąd trafi grot później, zdecyduje wojewódzki konserwator zabytków.

