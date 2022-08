Do zdarzenia doszło przed godz. 7 rano w poniedziałek (8 sierpnia) na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rozprzą a Niechcicami (woj. łódzkie). Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący autobusem 57-leni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności przy wyprzedzaniu i potrącił rowerzystkę (również mieszkankę tego powiatu) - poinformowała st. asp. Izabela Gajewska, oficerka prasowa KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Potrącenie rowerzystki pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca autobusu był trzeźwy

Strażacy przekazali w rozmowie z epiotrków.pl, że kiedy pojawili się na miejscu, 52-letnia kobieta leżała nieprzytomna na poboczu. - Choć przez jakiś czas wykazywała funkcje życiowe, to niestety po paru minutach stwierdzono jej zgon - mówił mł. bryg. Tomasz Wojtakowski, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej piotrkowskiej KM PSP. Dodał, że kobieta była w drodze do pracy.

Rzeczniczka policji podkreśliła natomiast, że kierowca autobusu był trzeźwy. Okoliczności tragedii badają piotrkowscy policjanci pod nadzorem prokuratora. W związku z wypadkiem na DK91 pojawiły się utrudnienia - jeden pas był wyłączony, a ruch odbywał się wahadłowo. Droga jest już przejezdna.

Wypadek w Niechcicach. Policjanci apelują do kierowców

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Dostosowujmy prędkość do warunków panujących na drodze oraz do własnych umiejętności. Nadmierna prędkość, brawura, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do tragedii" - przypomina policja z Piotrkowa Trybunalskiego. "Pamiętajmy też, aby w podróż wybierać się wypoczętym, a swoją uwagę skoncentrować na tym, co dzieje się na drodze. Podczas wykonywania manewru wyprzedzania należy upewnić się, że w danym miejscu na drodze możemy go wykonać, a także należy upewnić się, czy nie stworzy to zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego" - podkreślają funkcjonariusze.



