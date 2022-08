Słupsk. 317 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. Co mają zrobić?

Dlaczego 317 uczniów nie dostało się w Słupsku do żadnej szkoły średniej? Sprawę wyjaśniała Marta Makuch, wiceprezydentka miasta, cytowana przez RMF FM. Zapewnia, że uczniowie będą mogli kontynuować edukację.

- Ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych, chociażby nauką w liceach ogólnokształcących, podjęliśmy decyzję, że utworzymy dodatkowe dwa oddziały - w IV LO klasę humanistyczno-społeczną i w V LO - klasę biologiczno-chemiczną - zapowiedziała wiceprezydentka Słupska.

Słupsk. Ponad 300 uczniów nie dostało się do szkoły. Zostały wolne miejsca w technikach

Chociaż tak wielu uczniów nie dostało się do żadnej z wybranych szkół, to w niektórych słupskich placówkach wciąż są miejsca. Mowa o technikach nr 2, 3 i 5 oraz branżowych szkołach pierwszego stopnia nr 1, 2, 3 i 5.

Urzędnicy namawiają uczniów, którzy nie dostali się do wybranych szkół, by kontaktowali się bezpośrednio z awaryjnie wybranymi placówkami.

W Słupsku w roku szkolnym 2022/2023 zostaną uruchomione łącznie 52 oddziały klas pierwszych, 20 z nich w liceach, reszta w szkołach zawodowych.

Słupsk. Uczniowie nie dostali się do wybranych szkół. Wiceprezydentka pociesza

Chociaż wyniki rekrutacji dla wielu uczniów mogą być stresujące, to Marta Makuch pociesza, że nie wszystko jeszcze przesądzone.

- Część uczniów pójdzie uczyć się do innych miast i miejsca będą się zwalniały - twierdzi wiceprezydentka.

Dlaczego uczniowie znaleźli się w tak trudnej sytuacji? Zdaniem Makuch winna jest reforma edukacji, która doprowadziła do wygaszenia gimnazjów.

- W związku z reformą edukacji, gdzie zlikwidowano gimnazja tych dzieci - w tym roku i w kolejnym jeszcze tak będzie - jest nieco więcej chętnych do szkół średnich niż normalnie, w regularnym roczniku - mówiła urzędniczka.

Uczniowie z Słupska brali udział w rekrutacji do szkół średnich za pomocą systemu elektronicznego NABO. Do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowały się 2353 osoby, w tym 1525 do placówek działających na terenie miasta.

