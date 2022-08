Wałbrzych. Oszukała 81-latkę metodą "na wnuczka". Policja poszukuje tej kobiety [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło 13 czerwca br. przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Policjanci ustalili, że tego dnia po południu do seniorki zadzwonił mężczyzna, który podawał się za policjanta. "Poinformował, że jej syn spowodował śmiertelny wypadek drogowy. W trakcie rozmowy telefonicznej - grając na uczuciach i wzbudzając silne emocje u pokrzywdzonej - sprawca oszustwa oświadczył, że potrzebna jest kaucja, aby go uwolnić" - zrelacjonował kom. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Wałbrzych. Oszustwo metodą "na wnuczka". 81-latka oddała całe swoje oszczędności

Później, około godz. 16, do mieszkania 81-latki zapukała nieznana jej kobieta. Rzecznik policji podaje, że nieznajoma miała na głowie biały kapelusz, a twarz zasłoniła maseczką ochronną.

Starsza pani, chcąc pomóc synowi, przekazała oszustce całe swoje oszczędności, czyli 20 tysięcy złotych. Wizerunek kobiety, która odebrała gotówkę, zarejestrował sklepowy monitoring [zdjęcia podejrzanej można zobaczyć w galerii do tego artykułu - red.]. "W tej bulwersującej sprawie apelujemy do osób, które rozpoznają podejrzaną o ten czyn kobietę lub mają jakąkolwiek wiedzę nt. zdarzenia" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Wałbrzych. Oszukała 81-latkę metodą 'na wnuczka'. Policja poszukuje tej kobiety Fot. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Zgłoszenia można kierować bezpośrednio w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 lub telefonicznie (do godz. 15:30) pod numerem telefonu 47 87 512 13 albo całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 87 513 60 i 47 87 512 34.

