Pogoda na dziś - poniedziałek 8 sierpnia. Duże rozpogodzenia w całym kraju

W poniedziałek temperatury będą utrzymywać się na poziomie od 21 do 26 stopni. W najbliższym czasie odpoczniemy więc na chwilę od upałów. Gorące powietrze ma jednak jeszcze zawitać do Polski - nastąpi to najprawdopodobniej w okolicach czwartku.

Temperatura. Dziś od 21 do 26 stopni

W poniedziałek najchłodniej będzie w Gdańsku, gdzie zapowiadanych jest maksymalnie 21 stopni w ciągu dnia. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwie podlaskim. Do 23 stopni będzie w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Opolu, Katowicach, Krakowie i Szczecinie. W województwach lubelskim, podkarpackim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim będzie do 24 stopni. Najcieplejszy dzień prognozowany jest na zachodzie kraju. W Zielonej Górze będzie do maksymalnie 25 stopni, a w Poznaniu do 26 stopni.

Pogoda na dziś - 8.08.2022 fot. gazeta.pl

Opady. Szansa na opady jest dziś niewielka

W poniedziałek 8 sierpnia synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewidują żadnych ostrzeżeń. W najbliższych dniach pogoda będzie bardzo stabilna i nie ma co liczyć na gwałtowne zmiany czy zjawiska pogodowe. Większe zachmurzenie prognozowane jest w poniedziałek w południowej i centralnej Polsce. Na północy i zachodzie przez cały dzień będzie bardzo słonecznie. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się lokalnie w województwie mazowieckim, podlaskim i na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Brak opadów niestety pogłębi trwającą w Polsce suszę. Wiatr słaby w porywach do zaledwie 25 kilometrów na godzinę.