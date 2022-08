W sobotę odbył się piknik "Dziękczynienie w Rodzinie". Wydarzenie rozpoczęło się po godz. 11 w amfiteatrze przy toruńskim sanktuarium. W trakcie jego trwania przemawiał m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz założyciel Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Ten ostatni mówił m.in. o podręczniku do historii i teraźniejszości, a jego słowa przytacza "Gazeta Wyborcza" w artykule: "Tadeusz Rydzyk ocenia podręcznik do HiT-u: jest świetny, zaopatrzcie się".

Ojciec Tadeusz Rydzyk o podręczniku do HiT-u: Jest świetny

- Dostałem już, panie ministrze, jeden egzemplarz do HiT-u, historia i teraźniejszość. Jest świetny. Mówię to tutaj, bo zaopatrzcie się, nie tylko dla dzieci, właściwie to wszyscy powinniśmy to mieć. Najnowsza historia Polski pięknie pokazana. To, że jest dobra, to widać, jak niepolscy Polacy się denerwują. To widzimy w tych mediach niektórych - mówił Tadeusz Rydzyk.

Twórca katolickiego radia skrytykował natomiast rodziców za wypisywanie dzieci z religii. - Dzieci i młodzież są bardzo ważne. Z młodzieżą jest większa trudność, ale trzeba z miłością podejść, dać dobrą książkę, nie tak, że głaszczę kotka za pomocą młotka. Kochani, to jest bardzo ważne, zobaczcie, co się dzieje. Mamy takie wybitne matki i ojców, że po pierwszej komunii wypisują dzieci z religii. Bierzmy się do roboty w myśl zasady: "ora et labora" - modlitwa i praca - podkreślił duchowny, którego słowa cytuje "GW".

Podręcznik do HiT-u. Posłanki KO o jego procesie dopuszczenia: To jest naganne

12 lipca posłanki Koalicji Obywatelskiej - Krystyna Szumilas, Katarzyna Lubnauer, Kinga Gajewska oraz Barbara Nowacka przedstawiły informacje na temat promocji podręcznika do Historii i Teraźniejszości i wydanych opinii.

Według obliczeń przedstawionych przez Szumilas, na promocję Ministerstwo Edukacji miało wydać ponad 110 tys. zł. - To jest nielegalne, to jest naganne. Minister nie może angażować się w promocję podręczników, to jest wolny rynek, tutaj powinna działać konkurencja - podkreślała Szumilas.

Posłanka Lubnauer z kolei przypomniała, że Wojciech Roszkowski, który jest autorem podręcznika, był w przeszłości europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Sama publikacja początkowo otrzymała trzy opinie: jedną pozytywną, jedną warunkową i jedną negatywną. Pozytywną wydał prof. Tadeusz Wolsza, swego czasu członek Komitetu Honorowego Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Warunkową wydał dr Rafał Drabik - w przeszłości kandydatem na radnego LPR, wybrany do przedstawienia recenzji z rekomendacji Artura Goraka. - Wysławił się, że podczas protestu w 2017 roku powiedział, że "on do by do tego bydła strzelał" - podkreślała polityczka. Opinia Drabika wkrótce zmieniła się jednak w pozytywną, mimo że jego uwagi nie zostały zastosowane. Negatywna opinia, należała do prof. Grzegorza Ptaszaka.

- MEiN w bardzo szybkim tempie wydał więc polecenie kolejnej recenzji do Klemensa Stróżyńskiego, który w 2014 roku był kandydatem na radnego powiatowego PiS. Czyli jak widzimy, sami swoi - skwitowała posłanka.

