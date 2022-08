Łeba. WOPR o dramacie na niestrzeżonej plaży. Chłopiec przybiegł po pomoc. "Tata nie umie pływać"

Do zdarzenia doszło w Łebie na niestrzeżonej plaży w piątek ok. godz. 11.30. Do ratowników na strzeżonej plaży A przybiegł chłopiec. Jak relacjonuje WOPR w Gniewinie, chłopiec powiedział, że "jego tata nie umie pływać, chyba zasnął na materacu, bo jest bardzo daleko od brzegu".

"Na miejsce natychmiast wysłano patrol na skuterze wodnym z platformą ratowniczą" - relacjonuje WOPR. Do akcji włączyła się też jednostka z Łeby.

Kilka minut później patrol odnalazł materac w odległości 150 metrów od brzegu. Mężczyzny na materacu nie było.

Łeba. Akcja ratownicza

Minęło kolejnych kilka minut. Zespół ratowników na skuterze odnalazł pod wodą poszukiwanego mężczyznę. Stwierdzono u niego brak funkcji życiowych.

"Ratownicy wodni rozpoczynają resuscytację krążeniowo-oddechową, osoba poszkodowana spędziła ok. 5 minut pod powierzchnią wody. Po ok kwadransie resuscytacji udaje się odzyskać wszystkie funkcje życiowe. Mężczyzna odzyskuje przytomność. (...) Ratownicy wyrwali tego mężczyznę z objęć Neptuna i szponów śmierci" - czytamy w komunikacie WOPR.

Mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy podkreślają, że "morze, nawet spokojne, nie wybacza błędów".

