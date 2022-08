Nowy redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Sekielski postanowił nie przedłużać współpracy z publicystami Manuelą Gretkowską oraz Krzysztofem Materną. Materna był felietonistą tygodnika od 2012 roku. - Zbigniew Hołdys, Krzysztof Varga i Henryk Sawka w dalszym ciągu będą współpracować z "Newsweekiem". Na razie nie ma planów zastąpienia Krzysztofa Materny i Manueli Gretkowskiej nowymi felietonistami - przekazał portalowi press.pl Sekielski.

Krzysztof Materna: "Niestety, nie otrzymałem od redakcji szansy na pożegnanie się z moimi czytelnikami w 'Newsweeku'"

Materna oficjalnie pożegnał się w piątek z czytelnikami tygodnika, choć nie na jego łamach, a za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram. Były już felietonista nie krył z tego powodu żalu pod adresem Tomasza Sekielskiego.

Szanowni Państwo, nie jest już żadną tajemnicą, że po 10 latach cotygodniowego felietonu 'Newsweek' zrezygnował ze mnie jako felietonisty. Jestem daleki od analizowania przyczyn tej decyzji Redaktora Naczelnego, Pana Tomasza Sekielskiego. Każdy redaktor naczelny ma prawo układania sobie zawartości pisma według własnego uznania. Niestety, nie otrzymałem od redakcji szansy na pożegnanie się z moimi czytelnikami w 'Newsweeku', nad czym ubolewam, bo jestem wychowany w innej kulturze pożegnań.

- czytamy na instagramowym profilu Materny.

We wpisie felietonista pozwolił sobie na uszczypliwy komentarz wobec Tomasza Sekielskiego.

Chciałbym w związku z tym serdecznie podziękować moim czytelnikom, od których otrzymałem wiele dowodów sympatii. Chciałbym też przeprosić tych wszystkich, którzy nie rozumieli o czym piszę. Oczywiście nie jest to ich wina, tylko moja. Jeżeli przyjdzie kiedyś w moim życiu taki moment, że będę zwalniał Redaktora Sekielskiego, to oczywiście dostanie on możliwość pożegnania się ze swoimi sympatykami

- napisał.

Tym wszystkim, których przywiązałem do moich refleksji na temat codzienności, przyrzekam, że po urlopie będę zamieszczał mój cotygodniowy felieton, a gdzie to będzie i o której godzinie, zawiadomię osobnym komunikatem. Wszystkich pozdrawiam, a Redakcji 'Newsweeka' życzę sukcesów na nowej drodze życia

- zakończył.

Tomasz Lis do Krzysztofa Materny: Do zobaczenia wkrótce

Maternę do "Newsweeka" w 2012 roku zaprosił Tomasz Lis. W piątek wieczorem były redaktor naczelny tygodnika napisał na Twitterze: "Nie ja w tym momencie powinienem to robić, ale bardzo dziękuję Krzysztofowi Maternie za pisanie 10 lat do Newsweeka. Manueli Gretkowskiej też serdeczne dzięki za nasz kilkumiesięczny tygodnikowy romans. Obojgu mówię - do zobaczenia wkrótce".

Tomasz Lis jest większościowym udziałowcem spółki zarządzającej portalem NaTemat.pl.

Tomasz Lis zwolniony z funkcji redaktora naczelnego "Newsweeka"

24 maja wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska rozwiązało umowę z Tomaszem Lisem. Dziennikarz kierował tygodnikiem od 2012 r. Pod koniec czerwca 2022 r. Wirtualna Polska opublikowała reportaż zatytułowany: "'Płakałam, miałam ataki paniki'. Ujawniamy zarzuty podwładnych wobec Tomasza Lisa. Dlaczego zwolniono naczelnego 'Newsweeka'?". Autor tekstu przytaczał w nim rozmowy z kilkudziesięcioma współpracownikami Lisa i sytuacje, w których ich zdaniem dochodziło do mobbingu.

Tomasz Lis stwierdził, że w tekście przedstawiono "zestaw półprawd, ćwierćprawda, rozdmuchanych, poprzekręcanych, opartych na zeznaniach i wyznaniach dwóch osób".

1 lipca nowym redaktorem naczelnym "Newsweeka" został Tomasz Sekielski. Więcej artykułów o sprawie Tomasza Lisa znajdziesz pod tym linkiem.