Pogoda. Upał i burze z gradem lub ulewnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW na sobotę 6 sierpnia

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można znaleźć aktualne i prognozowane zagrożenia. W sobotę 6 sierpnia obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałem. W których regionach może być niebezpiecznie?

Pogoda na sobotę 6 sierpnia. IMGW ostrzega przed burzami z gradem lub ulewami

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, a lokalnie także gradem, zostały wydane w województwach wielkopolskim i dolnośląskim, ale obowiązują tylko do godziny 9. Radar pogodowy, który pokazuje, gdzie aktualnie pada, dostępny jest m.in. na stronie Windy.com.

W województwie łódzkim, opolskim, zachodniej części województwa śląskiego do godziny 12, a w południowych powiatach małopolski oraz w województwie podkarpackim, wschodnich powiatach województwa lubelskiego i południowych powiatach województwa podlaskiego do godziny 20 obowiązują alerty dotyczące burz z gradem lub silnym deszczem.

Na tym obszarze wystąpią burze, którym "miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę" - czytamy w ostrzeżeniu wydanym przez IMGW. Lokalnie spadnie też grad. W województwie śląskim i łódzkim pojawią się też okresowo bardzo silne opady deszczu dochodzące do 35 mm.

Pogoda na dziś - 6 sierpnia. Ochłodzenie i burze niemal w całej Polsce

Dodatkowo w północno-wschodnich powiatach woj. podkarpackiego i południowo-wschodnich powiatach woj. lubelskiego do godziny 18 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni.

Z prognozy zagrożeń na sobotę wynika, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem mogą zostać wydane dla całego województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego oraz wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. W następnych dniach - od niedzieli do wtorku