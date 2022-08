Pogoda na dziś - sobota 6 sierpnia. Nadejdzie ochłodzenie. Burze niemal w całej Polsce

Pogoda w Polsce w weekend się ochłodzi. Po kilku dniach z upałem i wysoką temperaturą w Polsce czeka nas chwila wytchnienia. Ponad 30 stopni Celsjusza będzie możliwe już tylko na wschodzie i południowym wschodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda na dziś - sobota 6 sierpnia. Gorąco już tylko na wschodzie

W piątek w Polsce będzie ciepło. Maksymalnie 21 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy Gdańska, Koszalina, Olsztyna, Suwałk i Szczecina. 24 stopnie będzie natomiast w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Łodzi, Toruniu i Warszawie.

25 stopni Celsjusza synoptycy zapowiadają w Bydgoszczy, Kielcach, Opolu i Zielonej Górze, a 26 st. w Białymstoku, Krakowie i Poznaniu. Najcieplej będzie w Lublinie i Rzeszowie - na termometrach zobaczymy tam maksymalnie 31 i 32 stopnie Celsjusza, co oznacza, że na wschodzie i południowym wschodzie utrzyma się jeszcze upał.

Pogoda na dzis - sobota 6 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak długo utrzyma się upał? Fala gorąca nagle się skończy

Pogoda. W niedzielę burze możliwe niemal w całej Polsce

W niedzielę nad morzem będzie słonecznie, w pozostałych regionach na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Na zachodzie już od rana możliwe burze. Z mapki pogodowej w serwisie windy.com wynika, że front będzie przesuwał się w stronę wschodu i prawdopodobnie obejmie cały kraj.

Prognozowana suma opadów to 20 mm. W czasie burz powieje słaby, momentami porywisty wiatr z zachodu i północnego zachodu do 65 kilometrów na godzinę. W górach może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda długoterminowa - sierpień 2022. Groźne burze i tropikalne noce

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.