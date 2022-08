To pole uchodzi za najsłynniejsze w całej Polsce. Właściciel nie sprzedał go deweloperom, przez co półhektarowa działka rolna przykuwała uwagę w otoczeniu nowoczesnych bloków. Kiedyś rosło na niej zboże, teraz firma Hemplab hoduje tam konopie. Właściciele zapraszają do Lublina na wspólne zbiory.

REKLAMA

Zobacz wideo CBŚP zlikwidowała plantację konopi indyjskich, które znajdowały się w miejscu przeznaczonym pod uprawę pieczarek

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Lublin. Plantacja konopi zaprasza na wspólne żniwa

Pół hektara konopi wśród nowoczesnych bloków. Taki widok przyciąga uwagę. Właściciele uprawy chcą zaprosić mieszkańców miasta na wspólne zbiory.

"10 września odbędą się pierwsze w historii Lublina żniwa konopi włóknistych. Każdy uczestnik będzie mógł zebrać dowolną ilość roślin prosto z pola. Wydarzenie zakończy się uroczystymi zbiorami, na które już dziś Was zapraszamy!" - napisali organizatorzy wspólnych zbiorów na Facebooku.

Pole znajduje się między blokami przy ulicach Berylowej i Jantarowej. Tej jesieni rozpoczną się pierwsze zbiory.

Puławy. Marihuana w aucie 30-latka. Spory zapas

"Główną częścią imprezy będą uroczyste zbiory, w które zaangażować będzie się mógł każdy. Warto wziąć w nich udział, ponieważ wszyscy chętni dostaną wyjątkową niespodziankę - możliwość zabrania ze sobą własnoręcznie zerwanych roślin. Podczas imprezy prezentowane będą ponadto produkty wykonywane z roślin, a ich producenci z chęcią opowiedzą o ich zastosowaniach" - zachęcają organizatorzy.

Zbiory konopi w Lublinie. Jak się zapisać?

"Na wydzielonej części pola, każdy chętny będzie mógł zebrać tyle roślin, ile samodzielnie będzie w stanie wynieść z pola" - zapowiadają organizatorzy.

Żeby wziąć udział w zbiorach, trzeba się zapisać, czyli wypełnić formularz, który wkrótce pojawi się na stronie www.hemplab.ltd. Wydarzenie jest przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich.

Kampa i Ziobro przeciw leczniczej marihuanie

Po wypełnieniu formularza otrzymamy voucher. W dniu żniw należy go wymienić na bilet wstępu oraz odebrać "pakiet żniwiarza" od organizatorów. Można to zrobić na stoisku Hemplabu zlokalizowanym obok szkoły przy ul. Berylowej.

*******************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.