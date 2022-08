Pogoda. IMGW wydał czerwone alerty przed upałem. Na zachodzie możliwe burze

"Na północnym zachodzie przelotny deszcz oraz burze. W czasie burz opady do 30 mm, porywy wiatru do 75 km/h. Tam też chłodniej, około 24 st. C. Poza tym słonecznie i gorąco, w centrum około 32 st. C, na Dolnym Śląsku do 35 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany" - zapowiadali pogodę na piątek synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał alerty trzeciego stopnia przed upałem. Gdzie będzie najcieplej?

Piątek to kolejny dzień z upałem niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego (żółte), drugiego (pomarańczowe) i trzeciego (czerwone) stopnia. Alerty trzeciego stopnia obowiązują w województwach:

lubuskim (powiaty: słubicki, sulęciński, gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki),

wielkopolskim (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, szamotulski i pilski).

Zgodnie z prognozami synoptyków maksymalna temperatura powietrza w tych regionach wyniesie od 33 do 35 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura w nocy nie spadnie poniżej od 19 do 21 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek 5 sierpnia. Upał da się we znaki. Będą też burze

Pogoda. IMGW ostrzega przed upałem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia

IMGW wydał na piątek również ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty wschodnie i południowe),

pomorskim,

warmińsko-mazurskim (tylko zachodnie powiaty),

mazowieckim (tylko zachodnie powiaty),

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

wielkopolskim (oprócz powiatów, dla których wydano alerty trzeciego stopnia),

lubuskim (oprócz powiatów, dla których wydano alerty trzeciego stopnia),

dolnośląskim (oprócz powiatów, dla których wydano alerty pierwszego stopnia),

opolskim,

śląskim,

małopolskim (tylko powiaty zachodnie),

świętokrzyskim (tylko powiaty zachodnie),

podkarpackim (oprócz powiatów południowych),

lubelskim (powiaty: chełmski, Chełm, krasnostawskim, zamojski, Zamość, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski i janowski).

Jak długo utrzyma się upał? Fala gorąca nagle się skończy

Temperatura maksymalna w wymienionych regionach ma wynieść od 30 do 33 stopni Celsjusza, z kolei w nocy ma być co najmniej od 16 do 19 stopni. Alerty pierwszego stopnia obowiązują natomiast dla województw:

dolnośląskiego (powiaty południowe),

warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, szczycieński, nidzicki),

mazowieckiego (powiaty: przasnyski, makowski, ciechanowski, pułtuski, wyszkowski, wołomiński, miński, otwocki, garwoliński, kozienicki, zwoleński, radomski, Radom, szydłowiecki, zwoleński, lipski),

świętokrzyskiego (oprócz województw zachodnich),

małopolskiego (oprócz powiatów południowych),

podkarpackiego (tylko powiaty południowe).

Prognozuje się upał od 30 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 14 do 17 stopni. Nie tylko upał będzie stanowił dziś zagrożenie. W godzinach popołudniowych na zachodzie mogą wystąpić burze. Przewidywane opady deszczu mają wynieść 20-25 mm, miejscami do 35 mm. Wiatr rozpędzi się nawet do 85 kilometrów na godzinę.

