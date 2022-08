Informację o śmierci swojego założyciela poinformowała Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Stanisław Kowalski zmarł w wieku 89 lat.

Stanisław Kowalski nie żyje. Był założycielem Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Stanisław Kowalski urodził się 30 kwietnia 1933 roku w Grabinie (woj. mazowieckie). Po szkole zaczął studia na Politechnice Warszawskiej, na której uzyskał stopień magistra inżyniera. Przez 20 lat pracował w przemyśle maszynowym, a później zaczął prowadzić działalność gospodarczą.

Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" założył w 1998 roku, a Fundację Sedeka w 2009 roku. Kowalski był prezesem obu fundacji. Pierwsza z nich niesie pomoc dla ponad 40 tysięcy dzieci w całej Polsce - pod jej opieką znajdują się dzieci chore i z niepełnosprawnościami. Fundacja Sedeka pomaga natomiast osobom dorosłym - chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

"Stanisławowi Kowalskiemu zawsze przyświecało motto życiowe, zaczerpnięte od słów poety Juliana Tuwima '...uszczęśliwiać innych i w ich szczęściu znaleźć własne'. To zdanie stało się inspiracją do stworzenia dzieła życia - Fundacji Dzieciom 'Zdążyć z Pomocą'. Jako człowiek czynu i niespożytej energii z małego przedsięwzięcia stworzył największą organizację dobroczynną w kraju. Z Jego inicjatywy powstały również trzy Ośrodki Rehabilitacji: Amicus, Biomicus i Cemicus oraz Fundacja Sedeka, obejmująca opieką osoby chore, starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym" - czytamy na stronie Fundacji Dzieciom.

Pracownicy fundacji dodają, że na co dzień był życzliwy i uśmiechnięty, a praca w fundacji dawała mu dużo radności. "Mawiał: 'Im mniej czasu mi zostało, tym więcej rzeczy mam do zrobienia', nigdy nie spoczywał na laurach, wsłuchiwał się w potrzeby społeczne, którym wychodził naprzeciw' - dodają we wpisie współpracownicy Kowalskiego.

Za swoje działania Stanisław Kowalski został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Wśród nich znajduje się m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. dr. Henryka Jordana, Medal Korczakowski, Medal Solidarności Społecznej, Medal "Przyjaciel Dziecka", Medal "Zasłużony dla Niepełnosprawnych", Medal "Serce za Serce, Order ECCE HOMO, nagroda im. św. Brata Alberta, medal "Milito Pro Christo". "Dzieci przyznały mu Order Uśmiechu - wyróżnienie, które cenił sobie ponad wszystkie inne" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podaje Fundacja Dzieciom, w piątek 5 sierpnia o godzinie 9:00 w Sali A na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa) zostanie odprawione nabożeństwo żałobne. Po nim nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

