Myśliwce F-22 Raptor wylądowały na lotnisku w Łasku. NATO wzmacnia "tarczę powietrzną"

"W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie - red.) wylądowały myśliwce F-22 Raptor z 90. Eskadry Myśliwców USA. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata przybywają do Polski w ramach misji NATO Air Shielding na wschodniej flance Sojuszu" - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej udostępnił też zdjęcia tych maszyn na lotnisku w Polsce.

Myśliwce F-22 wylądowały w Łasku. Ich obecność ma na celu wzmocnić "tarczę powietrzną" wschodniej flanki NATO

Myśliwce F-22 Raptor na co dzień stacjonowały m.in. na Alasce. Pod koniec lipca samoloty te dotarły do bazy RAF w Anglii. W czwartek 4 sierpnia ostatecznie trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Amerykańskie myśliwce zostały skierowane w ten region w ramach "misji odstraszania rosyjskiej agresji na wschodniej flance NATO". Jednostki te mają przede wszystkim wzmocnić "tarczę powietrzną" w tej części sojuszu.

Plany wzmocnienia obrony w Europie pojawiły się podczas szczytu NATO w Madrycie. Przywódcy państw członkowskich opracowali nową strategię bezpieczeństwa, która została stworzona w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Wówczas ustalono, że należy wzmocnić osłonę powietrzną na wschodnich granicach NATO. W te regiony zdecydowano się wysłać dodatkowe naziemne i powietrzne systemy obrony przeciwrakietowej.

Myśliwiec F-22 - samolot piątej generacji

Myśliwiec F-22 Raptor jest uważany za pierwszy samolot piątej generacji w amerykańskiej armii. Samolot ten stworzono do przeprowadzania misji zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia. Oficjalna prędkość maksymalna myśliwca (bez użycia dopalaczy) wynosi 1,5 Ma, a z nimi około 1,8 Ma (Ma to jednostka używana przy prędkościach naddźwiękowych, gdzie 1 mach to prędkość około 1220 km/h). Raptor jest w stanie przekroczyć limity nałożone przez producenta, dlatego rzeczywista prędkość maksymalna jest nieznana. Mimo szybkości ponaddźwiękowych Raptor jest samolotem wysokomanewrowym - jest w stanie wykonać ciasne skręty i liczne manewry, jak Kobra czy Kulbit.

Ostatni, 187. egzemplarz samolotu F-22A Raptor został wyprodukowany 13 grudnia 2011 roku. Ze względu na zakaz nałożony przez prawo federalne, nie ma możliwości eksportu Raptora, którego wymagania i koszty obsługi są bardzo wysokie. Zainteresowanie zakupem tych maszyn wyraziła Japonia, jednak Biały Dom odmówił sprzedaży tych myśliwców.