Czy w czasie upału należy otwierać okna? Jak chronić dom przed gorącem?

Wystarczy, że przez kilka dni temperatura utrzymuje się powyżej 25 stopni, a w wielu mieszkaniach już robi się nieznośnie gorąco. Kiedy w nocy temperatura również jest wysoka, trudno znaleźć sposób na schłodzenie mieszkania. Przebywanie w rozgrzanych pomieszczeniach nie jest ani zdrowe, ani przyjemne. Dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie, co robić. Czy lepiej otwierać okna, żeby zapewnić sobie dostęp do świeżego, ale rozgrzanego powietrza, czy zamknąć je, chroniąc się przed ciepłem?

Upał. Jak się chronić przed ciepłem? Czy otwierać okna?

Wiele osób otwiera okna, licząc, że to pozwoli nieco obniżyć temperaturę w domu. Okazuje się jednak, że to nie zawsze dobry pomysł.

Wietrząc mieszkania w gorące dni, sprawiamy, że dostaje się do nich gorące powietrze, przez co temperatura w domu staje się nie do wytrzymania. Znacznie lepiej jest całkowicie zamknąć okna w najbardziej upalne dni. Dodatkowo zwłaszcza w okolicy południa, dobrze jest je zasłonić. Najlepiej sprawdzi się jasna roleta, lub zwykłe białe prześcieradło.

W trakcie fali upałów nie należy całkiem rezygnować z wietrzenia mieszkania, jednak najlepiej robić to, kiedy jest najchłodniej - warto obudzić się wcześnie rano i otworzyć szeroko okna, chociaż na 15 minut.

Jeśli upał robi się nieznośny, warto zawiesić w oknach mokre zasłony. Znów - najlepiej sprawdzą się białe, jednak odbijać słońce będą też te w kolorach żółtym i pomarańczowym.

Zasłony obficie moczymy lodowatą wodą i zawieszamy na otwartych oknach. Powinny tak wisieć przez cały dzień - dzięki temu woda będzie schładzać nasze mieszkanie. Dodatkowo, przy większej wilgotności powietrza, upał będzie mniej odczuwalny.

Fala upałów. Sposoby na wysokie temperatury w mieszkaniu

Niewiele osób w domu ma zainstalowaną klimatyzację. Sporo używa za to wolnostojących wentylatorów. Co zrobić, żeby taki wiatrak naprawdę przyniósł nam ulgę w gorące dni? Najlepiej ustawić przed nim dużą miskę wypełniona lodem. W ten sposób nasz dom wypełni przyjemnie chłodne powietrze.

