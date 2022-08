Pogoda. Upał w 15 województwach. IMGW ostrzega. Zrobi się naprawdę gorąco

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty ostrzegające przed upałem. Środa była gorąca, ale w czwartek ma być jeszcze cieplej - dlatego synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami, które szczególnie dotkną 15 polskich województw.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Upał w Polsce. W czwartek zrobi się gorąco

Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych lub cierpiących na przewlekłe choroby. Alerty drugiego stopnia, ostrzegające przed upałem IMGW wydało dla poniższych województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego, poza powiatami południowymi,

opolskiego,

śląskiego, poza powiatami żywieckim i cieszyńskim,

małopolskiego, dla powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, bielskiego i Bielsko-Biała;

świętokrzyskiego, dla powiatów koneckiego i włoszczowskiego,

mazowieckiego, dla powiatów zachodnich,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego, dla powiatów braniewskiego, elbląskiego, Elbląg, iławskiego i nowomiejskiego,

podkarpackiego, wszędzie, z wyjątkiem powiatów podgórskich,

lubelskiego, dla powiatów południowo-wschodnich.

Pogoda na dziś - 4 sierpnia. Temperatury wyższe o 11 stopni od średniej

"W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północnym wschodzie, 30 st. C w centrum do 36 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich około 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy" - czytamy na Twitterze IMGW.

Upał w Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Powyższa lista to nie wszystko. Według prognozy pogody słońce ma grzać także w innych regionach - tam IMGW wydało alerty pierwszego stopnia. Mowa o województwach:

dolnośląskim w powiatach lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim,

warmińsko-mazurskim, w powiatach: bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, szczycieńskim, nidzickim,

mazowieckim, w pasie powiatów centralnych,

lubelskim, w powiatach: ryckim, lubartowskim, łęczyckim, puławskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, opolskim, kraśnickim,

świętokrzyskim, wszędzie, z wyjątkiem powiatów, w których obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia,

małopolskim, z wyjątkiem powiatów na zachodzie i południu regionu,

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Według synoptyków w te wakacje temperatura przekracza średnią wieloletnią.

*****************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.