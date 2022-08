W czwartek 4 sierpnia temperatura wyniesie od 26 stopni w Białymstoku, do nawet 35 stopni w Szczecinie. Różnica temperatury między wschodnią i zachodnią Polską będzie więc duża - mimo tego nie należy spodziewać się burz.

Temperatura. W większości kraju od 28 do nawet 35 stopni

Najniższa temperatura, 26 stopni, prognozowana jest w Białymstoku. Dwa stopnie więcej pokażą termometry w województwach świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. 29 stopni zapowiadanych jest dla Warszawy, Łodzi, Katowic i Krakowa. Z temperaturą do 30 stopni muszą się liczyć mieszkańcy województwa opolskiego, pomorskiego i warmińsko mazurskiego, a z temperaturą do 31 stopni osoby z województw dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. W Zielonej Górze i Poznaniu będzie do 33 stopni. Najwyższa temperatura, 35 stopni, ma pojawić się na Pomorzu Zachodnim.

Pogoda na dziś fot. gazeta.pl

Opady. Dużo słońca i brak opadów

W całej Polsce zapowiadane są duże rozpogodzenia. Bardzo słaby deszcz może pojawić się lokalnie w województwie pomorskim, a dokładniej w okolicach Władysławowa, Wejherowa i Kościerzyny. Wiatr na ogół słaby, w porywach do 30 kilometrów na godzinę. Do 40 km/h może wiać tylko w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ma wydać alerty dla niemal całej Polski

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w czwartek mogą zostać wydane alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Z ostrzeżeń wyłączone zostanie jedynie województwo podlaskie oraz wschodnie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz północne powiaty województwa lubelskiego. Synoptycy IMGW wydali też prognozę zagrożeń klimatycznych na ten dzień.

"Z danych w latach 1991-2020 wynika, że w tym czasie powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 22 do 27,5 stopni. Tymczasem prognozy na 4 sierpnia 2022 roku wskazują, że wartości TMAX (temp. maksymalnej) w całej Polsce będą wyższe niż przeciętnie. "Na czterech stacjach (Kołobrzeg, Koszalin, Świnoujście i Szczecin) prognozowana na 4 sierpnia TMAX przekroczy o ponad 10 stopni wartości oczekiwane. W przypadku Szczecina prognozowana wartość TMAX (do 36 stopni) będzie o ponad 11 stopni wyższa od średniej wieloletniej. Na 69 proc. stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 3 stopnie. (...) Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach rzadziej niż raz na 20 lat" - czytamy w raporcie IMGW.

