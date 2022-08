Katowice. Autobus śmiertelnie potrącił 19-latkę. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. bójki

Katowicka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie bójki, do której doszło pod koniec lipca ubiegłego roku. Zdarzenie to przyczyniło się do śmiertelnego wypadku na ul. Mickiewicza z udziałem autobusu. Pojazd śmiertelnie potrącił 19-letnią kobietę.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl