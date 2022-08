Pogoda. Kolejna fala upału. IMGW wydał pomarańczowe alerty. Nawet 33 stopnie C

"Dziś słonecznie, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwy deszcz, lokalnie niewykluczona też burza. Temperatura maksymalna od 24 st. C, 26 st. C na Podhalu, Suwalszczyźnie i nad morzem, około 28 st. C w centrum do 33st. C na zachodzie. Słaby wiatr, na ogół z południa" - zapowiadali synoptycy IMGW pogodę na środę na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenia. Pomarańczowe alerty przed upałem

Od środy 3 sierpnia czeka nas powrót upału w Polsce. Tego dnia gorąco zrobi się głównie na zachodzie. Maksymalna temperatura powietrza może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza.

W związku z przewidywanym upałem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty obowiązują dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, elbląski, Elbląg),

kujawsko-pomorskiego (oprócz kilku powiatów w południowej części regionu),

wielkopolskiego (oprócz powiatów wschodnich),

lubuskiego,

dolnośląskiego (oprócz powiatów południowych),

opolskiego (powiat brzeski).

Pogoda na dziś - 3 sierpnia. Powrót upału. Możliwe alerty III stopnia

Wysoka temperatura powietrza ma nam towarzyszyć również w nocy - temperatura minimalna wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza. IMGW może rozszerzyć wydane już alerty o kolejne powiaty i województwa.

Pogoda. Upał zostanie z nami co najmniej do soboty

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że z wysoką temperaturą będziemy musieli się zmagać co najmniej przez kilka dni. W czwartek ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem może zostać objęty niemal cały kraj. Alertów nie przewiduje się we wschodnich regionach kraju i w krańcach Małopolski. Z kolei w piątek ostrzeżenia mogą zostać wydane dla całej Polski oprócz woj. zachodniopomorskiego. W sobotę upał ma nieco odpuścić na zachodzie, ale utrzyma się jeszcze na wschodzie i w centrum. Przewiduje się temperaturę maksymalną nawet do 35 stopni Celsjusza.

Pogoda. Prognoza zagrożeń IMGW. Od środy wróci upał. Będą też burze

