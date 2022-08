Obwód kaliningradzki. SG: Polacy nielegalnie przekraczają drogę graniczną z Rosją. Chcą robić zdjęcia

Pod koniec lipca kamery zarejestrowały kobietę idącą po pasie drogi granicznej między Polską a Rosją. Na miejsce pojechał patrol z placówki Straży Granicznej w Gołdapi (chodzi o tzw. zieloną granicę z obwodem kaliningradzkim).

"Okazało się, że kuracjuszka, nie zwracając uwagi na oznaczenia granicy państwa, wybrała się na spacer. Tym razem do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom nie doszło, ale pamiętajmy, że wejście na pas drogi granicznej jest też wykroczeniem. Za to grozi mandat karny w wysokości do 500 zł" - czytamy w komunikacie.

Tylko w tym roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej naliczyli ok. 30 osób, które wchodziły na pas drogi granicznej. "W większości byli to turyści, kuracjusze czy grzybiarze" - informują strażnicy.

Straż Graniczna o "spacerze po pasie drogi granicznej"

"Straż Graniczna przypomina o zasadach obowiązujących przy granicy państwa. Należy pamiętać, że granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Przekraczanie jej jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. w przejściach granicznych" - zaznaczają funkcjonariusze.

W zależności od sytuacji spacerowiczom może grozić grzywna do 500 zł lub kara do trzech lat więzienia.

