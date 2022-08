Wanda Traczyk-Stawska "w sporze" z Konstantym Radziwiłłem. Wojewoda odpowiada

Podczas swojego poniedziałkowego przemówienia, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska odniosła się do sporu wokół Pomnika Polegli Niepokonani, przyznając, że "jest w sporze" z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem. Polityk odniósł się do słów powstanki.

REKLAMA

Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

Konstanty Radziwiłł odpowiada Wandzie Traczyk-Stawskiej: Będzie drugi krzyż

- Panie wojewodo, położymy też krzyż, mimo że pan postawił swój i wydał pieniądze na ten krzyż. Mówi do pana żołnierz Powstania Warszawskiego w służbie, mam prawo żądać, to są moi najbliżsi. Jestem bardzo stara i bardzo zmęczona, ale dzisiaj mam 17 lat od nowa i nie ustąpię, jeśli pan nie ustąpi, to ja się tu położę - mówiła w poniedziałek Wanda Traczyk-Stawska w swoim przemówieniu, zwracając się do Konstantego Radziwiłła.

Po uroczystości wojewoda został poproszony przez dziennikarkę TVN24 o komentarz do słów powstanki. Radziwiłł zapowiedział, że zostanie postawiony drugi krzyż. - Jak się uda, niedługo - powiedział krótko, jak cytuje Wirtualna Polska.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Doradca Dudy o bohaterkach powstania: Zdemenciałe archeocelebrytki

Krzyż na Pomniku Polegli Niepokonani

Pomnik znajduje się na terenie cmentarza Powstańców Warszawy, na szczycie wyłożonego kostką brukową kurhanu. Wanda Traczyk-Stawska zwracała uwagę, że potrzebny jest tam krzyż. Ten ostatecznie stanął, jednak w innym miejscu, przy pomniku. Jego postawienie spotkało się z krytyką ze strony Traczyk-Stawskiej. - Jedną z największych potrzeb jest krzyż, położony na kurhanie. Nie widzicie go, zasłonięty jest, ale on musi leżeć tu albo ja się tu położę, bo tu leżą prochy ponad 50 tys. ludzi - mówiła w poniedziałek, podkreślając, że obecny krzyż "położony jest tam, gdzie jest niczyje miejsce". - Proszę zobaczyć, jaki ogromny - dodała.

Ze słów powstanki wynika także, że na kurhanie miał stanąć krzyż rzeźbiarza Gustawa Zemły, który jest także autorem projektu pomnika. - Ustaliliśmy z panem profesorem Zemłą, że to jest jego teren, bo to jest rzeźbiarz, który ma prawa autorskie - mówiła Traczyk-Stawska.

Doradca Dudy obraził bohaterki powstania. Teraz przeprasza