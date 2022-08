Komisja ds. pedofilii z nowym raportem. Ponad 300 spraw, księża najczęstszymi niespokrewnionymi sprawcami

Ponad 300 spraw wpłynęło przez ostatni rok do państwowej komisji ds. pedofilii - przekazał we wtorek jej przewodniczący Błażej Kmieciak. Tylko w tym roku komisja złożyła do prokuratury blisko 100 zawiadomień.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl