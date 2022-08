Łeba. Wpadł do morza na niestrzeżonej plaży. Ratownicy znaleźli go 5 metrów pod wodą

Mężczyzna wszedł do morza na niestrzeżonej plaży w Łebie. Nagle zniknął pod powierzchnią wody. Ratownikom udało się go znaleźć na głębokości 5 metrów. Po godzinnej reanimacji trafił do szpitala.

