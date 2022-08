Tomaszów Mazowiecki: 27-latek pędził rowerem do dziewczyny. Napotkał policję. Wyszło drożej niż randka

3950 zł - na taką łączną kwotę policja wystawiła mandaty 27-letniemu mieszkańcowi gminy Rokiciny. Mężczyzna jechał drogą ekspresową S-8 do Warszawy na rowerze, by spotkać się z poznaną przez internet dziewczyną. Zapomniał też o odpowiednim oświetleniu. "Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o zdrowy rozsądek" - zaznaczają funkcjonariusze z Tomaszowa Mazowieckiego.

4 Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl