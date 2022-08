Pogoda na dziś - środa 3 sierpnia. Powrót upału. Możliwe alerty trzeciego stopnia

Pogoda w środę zapowiada się słonecznie niemal w całej Polsce. Nieco więcej chmur tylko na wschodzie. Według IMGW deszcz możliwy będzie jedynie w Karpatach. Zrobi się też bardzo ciepło.

Pogoda na dziś - środa 3 sierpnia. Temperatura powietrza do 33 stopni Celsjusza

Od środy do Polski wkroczy kolejna fala upału. Maksymalna przewidywana temperatura powietrza wyniesie od 26 do 33 stopni Celsjusza. Najmniej kresek na termometrach zobaczymy w Białymstoku (26 stopni C). O jeden stopień cieplej będzie w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie.

29 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy Opola, 30 stopni będzie we Wrocławiu, a 31 w Toruniu. 32 stopnie Celsjusza pokażą termometry w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Najcieplej, bo 33 stopnie Celsjusza, będzie w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie i Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - środa 3 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda. Prognoza zagrożeń IMGW. Od środy wróci upał. Będą też burze

Pogoda na dziś - środa 3 sierpnia. Deszcz tylko w Karpatach? Możliwe alerty przed upałem

Według prognozy IMGW deszcz w środę ma padać jedynie w Karpatach. Z mapki pogodowej w serwisie windy.com wynika jednak, że popadać może też na południowym wschodzie, jednak będą to raczej opady przelotne.

IMGW może wydać ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem w środę. Alert trzeciego stopnia przewidywany jest dla województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia mogą zostać natomiast wydane dla województw:

pomorskiego,

wielkopolskiego (zachodnie i północne powiaty),

lubuskiego,

dolnośląskiego (oprócz powiatów południowych).

Warunki biometeorologiczne w pierwszej części dnia będą korzystne. W kolejnych godzinach na zachodzie zmienią się jednak w niekorzystne lub obojętne. W pozostałych regionach powinien utrzymać się korzystny biomet.

