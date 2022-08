1 lipca Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie rozpoczął kontrolę w redakcji tygodnika "Newsweek". Inspektorzy sprawdzali m.in. firmowe procedury i regulaminy antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne, a więc to, czy pracownicy mogli skutecznie zgłaszać niepożądane zachowania w redakcji. Powodem kontroli był m.in. reportaż Wirtualnej Polski: "'Płakałam, miałam ataki paniki'. Ujawniamy zarzuty podwładnych wobec Tomasza Lisa. Dlaczego zwolniono naczelnego 'Newsweeka'?" z 24 czerwca 2022 r.

REKLAMA

Na proboszcza czekało 100 parafian i taczka. Stanęli w obronie organistki

Autor reportażu Szymon Jadczak przytacza rozmowy z kilkudziesięcioma współpracownicami i współpracownikami byłego redaktora naczelnego Tomasza Lisa. Przedstawili tam sytuacje, w których - ich zdaniem - dochodziło do mobbingu.

Lis został zwolniony w trybie natychmiastowym 24 maja br. Nie są znane przyczyny tej decyzji. Dziennikarz kierował "Newsweekiem" od 2012 r. Teraz redaktorem naczelnym tygodnika jest Tomasz Sekielski. Więcej artykułów o aferze w "Newsweeku" znajdziesz pod tym linkiem.

Zobacz wideo Jak kiedyś wyglądała praca dziennikarza sejmowego. Opowiada Andrzej Morozowski

Wydawca "Newsweeka" miał dwie możliwości

Ringier Axel Springer Polska miał prawo m.in. złożyć wniosek o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole Okręgowej Inspekcji Pracy, a także prawo zgłoszenia (przed podpisaniem protokołu kontroli) "umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole". Należy je zgłosić pisemnie w ciągu siedmiu dni od przedstawienia ustaleń - piszą Wirtualne Media i podkreślają, że uzyskały tę informację od OIP już w dniu, w którym zaczęła się kontrola.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Rocznica Powstania Warszawskiego. Kolejny dzień obchodów [PROGRAM]

Portal podaje, że "RASP nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do ustaleń inspektorów PIP, ale złożył wniosek o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w pisemnym wystąpieniu PIP".

Zgodnie z przepisami działania PIP w kontrolowanych firmach należą do informacji publicznej, co znaczy, że każdy może wnioskować o udostępnienie takich danych. Teraz wnioskodawca dostanie protokół, w którym nie będą zawarte np. dane osobowe, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie konkretnych pracowników lub danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>