Mazowsze. Tragiczne zderzenie dwóch osobówek i tira na S8. Kobieta spłonęła w samochodzie

Jak przekazała mazowiecka policja, do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 1 sierpnia na trasie S8 w kierunku Białegostoku. W okolicach miejscowości Ojcowizna koło Wyszkowa na Mazowszu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki.

Tragiczny wypadek na S8. Kierująca osobówką zginęła na miejscu. Jej pojazd spłonął

"Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez policję na Twitterze. Jak przekazał oficer prasowy policji w Wyszkowie kom. Damian Wroczyński w rozmowie z PAP, po zderzeniu jeden z samochodów zapalił się i doszczętnie spłonął - to właśnie nim kierowała zmarła kobieta. Jak dodał funkcjonariusz, jej dane będą ustalane.

- Kierowca drugiego auta osobowego trafił do szpitala. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało - przekazał kom. Wrczyński. Policjant dodał również, że kierowca tira był trzeźwy. Na miejscu pracuje technik kryminalistyki i prokurator.

Droga S8 w kierunku Białegostoku jest całkowicie nieprzejezdna. Auta zawracane są na objazdy. "Samochody osobowe kierowane są na węźle komunikacyjnym Wyszków Północ na drogę techniczną. Ciężarówki kierowane są na węźle komunikacyjnym Wyszków Południe na DK62 w stronę Sokołowa Podlaskiego oraz na drogę techniczną na węźle komunikacyjnym Wyszków Północ. Utrudnienia potrwają ok. 3 godziny" - napisała mazowiecka policja we wpisie udostępnionym o godzinie 11:40. Utrudnienia mogą więc potrwać do około godziny 14:40.

