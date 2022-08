Pod koniec 2021 r. w Krakowie duchowni i świeccy rozmawiali o problemach i potrzebach Kościoła katolickiego, to tzw. synod lokalny. Przeprowadzenie synodów lokalnych na całym świecie polecił papież. Wnioski z rozmów miały być opublikowane do końca czerwca. W Krakowie dokumentu nie ujawniono do tej pory. Ma go blokować abp Marek Jędraszewski.

