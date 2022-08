W czerwcu Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości skierowało do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła wniosek o zgodę na cykliczne organizowanie Marszu Powstania Warszawskiego w centrum Warszawy w latach 2022-2024.

REKLAMA

Choć zgoda ta została wydana, to odwołał się od niej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, według którego doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił odwołanie. Następnie Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Sądu Okręgowego i uznał, że sprawa powinna być rozpatrzona ponownie.

Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego: Ukraina przypomina mi powstanie

Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wyznała, że nie może spać w nocy przez to, co dzieje się w Ukrainie. - To, co przeżyłam w powstaniu, przypomina mi teraz Ukraina - powiedziała. - I to, że Zachód tak ślimaczy się z przekazywaniem broni: obiecują, a późno dają. Jako doświadczony żołnierz wiem, że musi dużo ludzi polec, nie mając dobrej broni. Gdyby Ukraińcy dostali broń wcześniej, od razu jak im ją obiecano, to dużo mniej by ich zginęło - dodała.

Powstanie Warszawskie - 78. rocznica. Gdzie zawyją syreny? [LISTA MIAST]

Uczestniczka Powstania Warszawskiego przyznała również, że jest bardzo dumna z Polski, która "widzi biedę u sąsiada" i pomaga Ukraińcom. - I teraz jeszcze chcę to podkreślić - gdyby tak, jak Niemcy zostały rozliczone ze wszystkich zbrodni, rozliczono by Związek Radziecki, to Rosja nie pozwoliłaby sobie na taką bandycką napaść - dodała.

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że marzy jej się Polska demokratyczna. A zapytana o Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez narodowców, powiedziała, że "to, co oni wyprawiają dla nas, żołnierzy powstania, jest skandalem".

Wanda Traczyk-Stawska o wojnie w Ukrainie: Putin nie jest prezydentem, tylko hersztem bandy

- Współczuję tym, którzy są w Rosji opozycją, bo oni są w mniejszości, poddawani represjom, ale to, co oni robią w tej chwili dzięki temu, że Putin nie jest prezydentem, tylko hersztem bandy, woła o to, żeby świat wreszcie zobaczył, z kim ma do czynienia, i nie czekał, i nie liczył swoich bied, które na niego spadły przez to, że nie mogą dostać gazu, że jest drożyzna, że będzie wielka bieda z ogrzewaniem - mówiła.

Ziobro złożył skargę do Sądu Najwyższego ws. marszu narodowców

Dodała również: - Sankcje zbyt wolno działają, wolno idzie pomoc Zachodu, choć wszyscy widzą, że Ukraina walczy za cały demokratyczny świat. Putin jak Hitler dojdzie aż do Paryża, i dalej, jeśli nie powstrzymamy go teraz. A teraz najważniejsze, żeby natychmiast podać Ukrainie najnowocześniejszą broń, która pozwoli osłonić ukraińskie niebo, żeby infrastruktura nie była całkiem zmiażdżona przez Rosjan.