Kamera Tatrzańskiego Parku Narodowego nagrała rodzinę niedźwiedzi żyjącą w Tatrach. Niedawno ta sama kamera uchwyciła małe lisy. Wygląda na to, że niektóre zwierzęta szczególnie dobrze czują się przed obiektywem. Film robi furorę w mediach społecznościowych.

Rodzina niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym. Urocze nagranie

"Ten filmik złapie Was za serca! Niedźwiedzia rodzina odwiedziła tę samą lokalizację, w której ostatnio pokazywaliśmy Wam lisie maluchy. Dużo się tam dzieje, jak w całych Tatrach" - czytamy na Facebooku Tatrzańskiego Parku Narodowego pod filmem pokazującym zwierzęta.

"Wyprzedzając pytania, wyjaśniamy - niedźwiedzica ma na szyi obrożę telemetryczną. Takie obroże zakładamy niedźwiedziom problemowym, by je monitorować i odstraszać, kiedy zbliżają się do miasta. Dzięki temu udaje się nam je uchronić przed przykrym losem, jaki spotkał lata temu niedźwiedzicę Magdę, która wraz z trójką młodych trafiła do zoo. Dla niej był to wyrok śmierci" - napisali pracownicy parku.

Niedźwiedzica i dwa małe niedźwiadki prezentują się przed kamerą, ku uciesze internautów. "Miód na moje serce i duszę. Parę lat temu w drodze na Czarny Staw Gąsienicowy widzieliśmy w zaroślach mamę i trzy maluszki. Rodzina siłą mnie w dalszą drogę odciągała, bo stałam i zachwycałam się misiową rodziną" - napisała jedna z komentatorek. "Bardzo cenię i szanuję TPN za działania dotyczące niedźwiedzi. Koledzy Słowacy powinni się od was uczyć".

