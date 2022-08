Pogoda w poniedziałek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami może popadać, możliwe też burze. Temperatura podskoczy do maksymalnie 29 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 1 sierpnia. Temperatura powietrza do 29 stopni Celsjusza

W poniedziałek maksymalna temperatura powietrza w całej Polsce będzie dość zbliżona i wyniesie od 24 do 29 stopni Celsjusza. Najmniej kresek na termometrach (24) zobaczymy w Białymstoku. O dwa stopnie cieplej będzie w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.

27 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy Kielc i Poznania, a 28 - Gdańska, Koszalina, Olsztyna, Suwałk, Szczecina, Torunia i Zielonej Góry. Najcieplej, bo 29 stopni Celsjusza będzie w Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim.

Pogoda na dziś - poniedziałek 1 sierpnia. Temperatura powietrza w całej Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda długoterminowa - sierpień 2022. Groźne burze i tropikalne noce

Pogoda na dziś - 1 sierpnia. Deszcz na północnym wschodzie. Na Śląsku możliwe burze

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w poniedziałek deszcz może intensywniej popadać na północnym wschodzie. Z kolei na Śląsku prognozuje się możliwość wystąpienia burz - szczególnie w rejonach podgórskich. Spadnie do 15 mm deszczu, lokalnie do 25 mm. Burzom może towarzyszyć grad oraz wiatr o prędkości do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne w zachodniej połowie Polski w pierwszej części dnia będą obojętne, a wieczorem zmienią się w korzystne. Natomiast we wschodniej połowie Polski biomet nad ranem będzie niekorzystny, a w kolejnych godzinach osłabi się do obojętnego - wynika z mapki zamieszczonej na biometeo.imgw.pl.

