Pogoda. Alert RCB dla ośmiu województw. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Pogoda w niedzielę zapowiada się deszczowo w przeważającej części kraju. Tylko na zachodzie zza chmur wyjdzie słońce. "Na zachodzie pogodnie. Poza tym regionem pochmurnie, przelotne opady deszczu, na wschodzie lokalne burze. Temperatura od 15 st. C na Warmii i Mazurach do 27 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z północy. W burzach porywy do 65 km/h" - zapowiadali w niedzielę rano synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. Alert RCB przed ulewami i silnym wiatrem. "Zabezpiecz rzeczy"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę rozesłało alerty RCB przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem do mieszkańców ośmiu województw. W niedzielę ostrzeżenia nadal są ważne.

Alerty zostały rozesłane do osób przebywających w województwach:

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim (częściowo),

opolskim (częściowo),

wielkopolskim (częściowo).

Pogoda na dziś - niedziela 31 lipca. Wciąż deszczowo, a będą też burze

"Możliwe przerwy w dostawie prądy i utrudnienia komunikacyjne. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - czytamy w opublikowanym na Twitterze komunikacie RCB. Synoptycy prognozują opady deszczu, których suma w ciągu doby może wynieść od 50 do 90 mm. W niektórych regionach możliwe też burze z gradem i porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

Pogoda. Niedziela nadal deszczowa. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne

Susza, która towarzyszyła nam w ostatnich tygodniach, spowodowała obniżenie stanu rzek do rekordowo niskich poziomów. Sobotnie i niedzielne opady sprawiły, że wody szybko przybywa (w niektórych regionach spadło niemal tyle deszczu, co w miesiąc). W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody oraz wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Więcej na ten temat w materiale:

Pogoda. Deszcz nie odpuszcza, możliwe też burze i opady gradu. IMGW wydaje ostrzeżenia

